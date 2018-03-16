Глава военного комитета НАТО увидел вмешательство России в дела ряда стран

Чешский генерал провел в Белграде встречу с министром обороны Александром Вулиным, с которым обсудил участие Сербии в программе «Партнерство ради мира», планы по совместным учениям вооруженных сил республики с НАТО, утилизации боеприпасов, а также помощь США в организации в Сербии объектов по уничтожению опасных отходов. Местные журналисты по итогам встречи спросили представителя НАТО, считает ли он, что существует российское политическое вмешательство в дела Сербии.

"Не могу этого утверждать, так как недостаточно располагаю деталями. У нас есть многочисленные примеры российского вмешательства во многих странах-членах НАТО, включая США, Германию, Чехию, Францию. Не проблема, когда Россия расширяет свое влияние, проблема, когда это расширение переходит границу легальности и превращается во вмешательство во внутренние дела суверенных государств", — приводит агентство Танюг слова генерала Павела.

При этом Павел не привел конкретных примеров российского вмешательства в дела стран НАТО.