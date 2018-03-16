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Глава военного комитета НАТО увидел вмешательство России в дела ряда стран
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Глава военного комитета НАТО увидел вмешательство России в дела ряда стран 

РИА Новости 23 часа назад
БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Примеры российского вмешательства имеются во многих странах НАТО, включая США, Германию, Чехию и Францию, заявил в ходе визита в Белград глава военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел, которого цитирует агентство Танюг.
Чешский генерал провел в Белграде встречу с министром обороны Александром Вулиным, с которым обсудил участие Сербии в программе «Партнерство ради мира», планы по совместным учениям вооруженных сил республики с НАТО, утилизации боеприпасов, а также помощь США в организации в Сербии объектов по уничтожению опасных отходов. Местные журналисты по итогам встречи спросили представителя НАТО, считает ли он, что существует российское политическое вмешательство в дела Сербии.
"Не могу этого утверждать, так как недостаточно располагаю деталями. У нас есть многочисленные примеры российского вмешательства во многих странах-членах НАТО, включая США, Германию, Чехию, Францию. Не проблема, когда Россия расширяет свое влияние, проблема, когда это расширение переходит границу легальности и превращается во вмешательство во внутренние дела суверенных государств", — приводит агентство Танюг слова генерала Павела.
При этом Павел не привел конкретных примеров российского вмешательства в дела стран НАТО.
США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.
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