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Россия рассчитывает на реакцию ООН и ОБСЕ на решение Киева по выборам
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Россия рассчитывает на реакцию ООН и ОБСЕ на решение Киева по выборам 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает, что действия Киева, заявившего о недопуске россиян в дипучреждения на выборы президента РФ, получат оценку ООН, ОБСЕ и других международных структур, говорится в заявлении МИД РФ
Ранее в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.
"Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур", — сообщили в МИД.
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