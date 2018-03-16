Российско-британский скандал: кто попадет «под раздачу»?

Кто попадет «под раздачу» российско-британского скандала

Хотя ответ Лондона на покушение на Сергея Скрипаля оказался куда слабее, чем хотелось британцам, это не значит, что россиянам теперь можно расслабиться.

«Весь пар ушел в гудок, гора родила мышь, разбег на фунт — удар на пенни» — так комментируют в соцсетях соотношение жесткой риторики Мэй и последовавших ее действий. Довольно странный ответ официального Лондона на предполагаемое участие России в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля очень сильно разочаровал тех наблюдателей, которые рассчитывали, что Тереза Мэй отправит британский флот в Патриаршьи пруды.

Комментаторы также в меру своих талантов издеваются над российско-британским дипломатическим скандалом, сочиняя анекдоты вроде «Лондон потребовал от Кремля объяснений по поводу смерти Стивена Хокинга » или фотошопя более или менее смешные картинки.

«Маловероятно, что пакет принятый Терезой Мэй действий окажет какое-то влияние на Россию и окружение Путина», — считает газета. Газета Guardian также описывает реакцию Лондона как «спокойную и взвешенную».

Никто из британских аналитиков не рассматривает эти меры даже рядом лежащими с тем же Актом Магницкого. Не хватило ресурса

Елена Ананьева. «В нынешнем скандале бросается в глаза, что Британия пытается превратить двусторонний скандал в многосторонний, путем вовлечения в него Совбеза ООН и своих пока еще партнеров по Евросоюзу. Это связано с тем, что практически все свои собственные ресурсы для давления на Россию Британия уже исчерпала. Двусторонние отношения между Москвой и Лондоном еще до инцидента в Солсбери были практически на нуле. Понижать их далее уже просто некуда», — сказала она «Ридусу». Разочарование тех, кто ожидал отправки британского флота в Патриаршьи пруды связано с недопониманием возможностей, которые у Лондона имеются в данной расстановке сил, считает сотрудница Центра британских исследований Института Европы РАН

Поэтому Лондон и старается связать отравление Скрипаля с нарушением Москвой Конвенции о запрещении химического оружия, проводя логическую цепочку

«Вчера в Дамаске, сегодня в Солсбери, завтра в Нью-Йорке», — говорит эксперт. «Действия Лондона говорят о том, что своего собственного ресурса у него не хватает, и Британии приходится подключать США, Францию, Германию, чтобы помимо громких слов та могла хоть как-то повлиять на Россию. Потому что дальний прицел Лондона — это лишить Россию места в СБ ООН, а самостоятельно сделать это ни одна страна не в силах», — добавляет Ананьева. Кого сделают крайними

«Тревоги тех россиян, кто ездит в Англию по личным делам, учится в британских заведениях и так далее, в какой-то степени обоснованы — потому что они легко могут «попасть под раздачу». Британские власти, видя, что объявленные ими меры по контролю за крупными вкладами нерезидентов не работают, могут попробовать отыграться на всех обладателям российских паспортов скопом», — предсказывает эксперт. Однако вся эта возня может неожиданным боком выйти для россиян, которые лично никакого отношения к дипломатическим скандалам не имеют, отравляющие вещества в Англию не возят и деньги на счетах британских банков не отмывают, предупреждает она.

С этим, к сожалению, ничего сделать невозможно, добавляет Ананьева — потому что британское консульство, как и дипломатическое представительство любой страны, не обязано объяснять иностранцам причины, по которым заявителю может быть отказано в визе.

Точно так же, власти любой страны могут объявить любого иностранца на своей территории персоной нон-грата (даже если эта персона никакого отношения к дипломатическому миру не имеет). Не уходить, не затыкаться

Автор этого материала лично испытал на себе принцип «мне твой фейс не понравился», когда где-то в середине 1990-х сотрудница британского консульства отказала ему в визе.

Будучи человеком настойчивым и всегда идущим до конца, я через неделю повторно обратился за визой, и… получил ее в тот же день.

«Это было недоразумение, — сказал он мне. — Вы просто обратились за визой 31 декабря. Наша сотрудница была в тот день очень раздражена тем, что ее поставили работать в предновогоднюю смену и отказывала в визах всем подряд». Сотрудник консульства даже принес мне извинения за инцидент.

Поэтому не всегда стоит послушно следовать британским предложениям «уйти и заткнуться». Иногда есть практический смысл поступить ровно наоборот.