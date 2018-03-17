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Развеян миф о неучастии крымских татар в выборах президента России
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Развеян миф о неучастии крымских татар в выборах президента России 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
Абсолютное большинство крымских татар, живущих на территории Крыма, являются гражданами России, сообщения о массовом бойкоте ими выборов президента РФ не соответствуют действительности. Как заявил вице-спикер парламента Крыма, глава общественного движения «Къырым» Ремзи Ильясов, крымские татары, 99,9 процента, являются гражданами Российской Федерации. Выступая на встрече с международными наблюдателями в Симферополе в субботу, он заверил, что крымские татары пойдут голосовать.
"Миф о неучастии крымских татар таким образом развеивается", — заявил на встрече председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Крыма вошел в состав России в марте 2014 года, жители полуострова будут избирать президента РФ впервые. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил 16 марта, что появилась информация о подстрекательстве крымских татар бойкотировать выборы, и пообещал выгнать с работы чиновников, которые этим занимаются, если факты подтвердятся. С призывом игнорировать президентские выборы в РФ крымских татар призывают и сторонники меджлиса крымских татар (организация запрещена в России).
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