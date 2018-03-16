Депутат Госдумы: планы организатора блокады Крыма сродни холостому выстрелу

Ранее Ислямов пообещал устроить с активистами признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" * массовые протесты в Киеве, если крымскому полуострову в конституции Украины не придадут статус «крымско-татарской национально-территориальной автономии». Ислямов дал президенту Украины срок до 18 мая.

Бальбек подчеркнул, что публичный ультиматум к Порошенко по замыслу организатора крымской блокады должен показать украинскому обществу, что крымско-татарские активисты требуют усиления жесткой политики в отношении полуострова.

"В то же время Ислямов и соратники прекрасно понимают, что никакие ультиматумы Крым в Украину не вернут, и поэтому надеется на фактор «холостого выстрела» — вроде как огонь ведется, и противник должен залечь. Впрочем, эти приемы российская власть давно раскусила", — сказал РИА Новости Бальбек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

*Экстремистская организация, запрещенная в России.