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Депутат Госдумы: планы организатора блокады Крыма сродни холостому выстрелу
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Депутат Госдумы: планы организатора блокады Крыма сродни холостому выстрелу 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Планы организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова относительно крымского полуострова сродни холостому выстрелу, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Ранее Ислямов пообещал устроить с активистами признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* массовые протесты в Киеве, если крымскому полуострову в конституции Украины не придадут статус «крымско-татарской национально-территориальной автономии». Ислямов дал президенту Украины срок до 18 мая.
Бальбек подчеркнул, что публичный ультиматум к Порошенко по замыслу организатора крымской блокады должен показать украинскому обществу, что крымско-татарские активисты требуют усиления жесткой политики в отношении полуострова.
"В то же время Ислямов и соратники прекрасно понимают, что никакие ультиматумы Крым в Украину не вернут, и поэтому надеется на фактор «холостого выстрела» — вроде как огонь ведется, и противник должен залечь. Впрочем, эти приемы российская власть давно раскусила", — сказал РИА Новости Бальбек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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