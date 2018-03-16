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Жириновский назвал своих преемников
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Жириновский назвал своих преемников 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с блогерами рассказал, у кого есть перспективы стать лидером партии.
«Если меня нет, то есть (Михаил) Дегтярев, (Александр) Курдюмов, (Борис) Чернышов, (Алексей) Диденко, (Ярослав) Нилов, (Василий) Власов — у него есть перспективы через 20 лет заменить, потому что он самый современный. У него смартфон в кармане, на любой вопрос он через минуту дает ответ. Я им (смартфоном) не пользуюсь», — передает РИА «Новости» слова Жириновского.
Он также рассказал о качествах, необходимых для того, чтобы стать лидером ЛДПР.
«Чтобы выступать публично на всю планету, на всю нашу страну, нужно овладеть огромным массивом знаний, которые требуется (осваивать) 30-40 лет. Читать, читать, выступать, выступать. Это сложно», — сказал Жириновский.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На президентский пост претендуют: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
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