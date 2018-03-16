Жириновский назвал своих преемников 

«Чтобы выступать публично на всю планету, на всю нашу страну, нужно овладеть огромным массивом знаний, которые требуется (осваивать) 30-40 лет. Читать, читать, выступать, выступать. Это сложно», — сказал Жириновский.

Он также рассказал о качествах, необходимых для того, чтобы стать лидером ЛДПР.