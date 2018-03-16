В Кремле рассказали о российском ответе на новые санкции США 

Россия своевременно ответит на новые санкции США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным. Все будет сделано своевременно», — сказал он журналистам, не уточнив, каким именно может быть ответное решение.
При этом представитель Кремля отметил, что Москва заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, готовыми отвечать взаимностью.
Ранее стало известно, что Вашингтон в ответ на якобы вмешательство России в выборы в США и кибератаками расширил ограничительные меры против Москвы, добавив в санкционные списки еще 14 физических лиц и одну организацию, пишет НСН.
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