В Кремле рассказали о российском ответе на новые санкции США

«Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным. Все будет сделано своевременно», — сказал он журналистам, не уточнив, каким именно может быть ответное решение.

При этом представитель Кремля отметил, что Москва заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, готовыми отвечать взаимностью.

Ранее стало известно, что Вашингтон в ответ на якобы вмешательство России в выборы в США и кибератаками расширил ограничительные меры против Москвы, добавив в санкционные списки еще 14 физических лиц и одну организацию, пишет НСН.

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