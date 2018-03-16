Ещё
В Кремле рассказали о российском ответе на новые санкции США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле рассказали о российском ответе на новые санкции США 

Свободная пресса 16 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Россия своевременно ответит на новые санкции США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным. Все будет сделано своевременно», — сказал он журналистам, не уточнив, каким именно может быть ответное решение.
При этом представитель Кремля отметил, что Москва заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, готовыми отвечать взаимностью.
Ранее стало известно, что Вашингтон в ответ на якобы вмешательство России в выборы в США и кибератаками расширил ограничительные меры против Москвы, добавив в санкционные списки еще 14 физических лиц и одну организацию, пишет НСН.
Новости экономики: Сенатор от Аляски назвал условия отмены антироссийских санкций
Свободная пресса: последние новости
В Крыму прокомментировали заявление Анкары «об аннексии полуострова Россией» Прежде чем «заткнуться», Москва уничтожит Британию за пару минут Поджог рейхстага по-киевски
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ256
В Госдуме оценили заявление Порошенко53
Украина пожаловалась в ООН160
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
День рождения скандальной порнозвезды19
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение