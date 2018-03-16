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Песков назвал успехом фильм «Путин»
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Песков назвал успехом фильм «Путин» 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал фильм журналиста Андрея Кондрашова "Путин" и назвал его "прекрасным", передает РИА "Новости".
По его словам, кинокартина является "очень серьезным успехом".
"Дело в том, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос: "кто вы, мистер Путин". Это делают как за границей, так и у нас в стране, и было очень много попыток за последние годы снять кино про Путина — не всем это удавалось, удавалось единицам", — сказал Песков.
Он отметил, что президент еще не посмотрел картину, но материал у него есть, и он ознакомится с ним, как будет время.
Ранее Путин в фильме Кондрашева рассказал, что не чувствует себя "на троне".
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