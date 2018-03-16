Песков назвал успехом фильм «Путин»

"Дело в том, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос: "кто вы, мистер Путин". Это делают как за границей, так и у нас в стране, и было очень много попыток за последние годы снять кино про Путина — не всем это удавалось, удавалось единицам", — сказал Песков. По его словам, кинокартина является "очень серьезным успехом".

Он отметил, что президент еще не посмотрел картину, но материал у него есть, и он ознакомится с ним, как будет время.

Ранее Путин в фильме Кондрашева рассказал, что не чувствует себя "на троне".