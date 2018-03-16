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В России рассказали об ответе на санкции США
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В России рассказали об ответе на санкции США 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Globallookpress.com
Москва пополнит свой черный список несколькими именами «американских деятелей», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 16 марта.
Чьи конкретно фамилии появятся в списке, Рябков не уточнил. Дипломат добавил, что решение российской стороны продиктовано «политическим упрямством и неготовностью США воспринять реальность».
При этом, по словам политика, Россия не намерена окончательно прерывать диалог с США. Он подчеркнул, что готовящиеся ответные меры в адрес Вашингтона — «не выбор и не метод Москвы». Россия также призвала американских политиков не играть с огнем и не рушить двусторонние отношения.
Ранее в Вашингтоне заявили, что не исключают введение дополнительных санкций в отношении Москвы под предлогом ее причастности к покушению на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в Соединенном Королевстве.
До этого Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Россия отвергает обвинения.
15 марта Минфин США объявил о внесении в санкционный список располагающейся в Санкт-Петербурге компании «Агентство интернет-исследований», которую Вашингтон связывает со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина.
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