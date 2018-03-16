В России рассказали об ответе на санкции США

Чьи конкретно фамилии появятся в списке, Рябков не уточнил. Дипломат добавил, что решение российской стороны продиктовано «политическим упрямством и неготовностью США воспринять реальность».

При этом, по словам политика, Россия не намерена окончательно прерывать диалог с США. Он подчеркнул, что готовящиеся ответные меры в адрес Вашингтона — «не выбор и не метод Москвы». Россия также призвала американских политиков не играть с огнем и не рушить двусторонние отношения.

Соединенном Королевстве. Ранее в Вашингтоне заявили, что не исключают введение дополнительных санкций в отношении Москвы под предлогом ее причастности к покушению на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля