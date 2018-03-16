Ещё
Киев будет добиваться в ПАСЕ признания выборов в России нелегитимными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев будет добиваться в ПАСЕ признания выборов в России нелегитимными 

РИА Новости 22 часа назад
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев инициирует дебаты в ПАСЕ, чтобы добиться признания выборов президента России нелегитимными, заявил заместитель главы постоянной делегации Украины в ассамблее, депутат Верховной Рады Георгий Логвинский.
Причина этого шага — проведение голосования в Крыму, уточнил парламентарий. «На следующей неделе в Верховной Раде Украины мы будем инициировать голосование за постановление об обращении ко всем международным организациям, включая ПАСЕ, с призывом не признать выборы президента России», — цитирует Логвинского LB.ua.
По его словам, Киев поставит соответствующий вопрос на повестку дня сразу после проведения выборов. Депутат выразил уверенность в том, что по итогам предложенных Украиной прений могут быть приняты рекомендации или резолюция ПАСЕ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
РИА Новости: последние новости
Посол Британии подтвердил, что Лондон проинформировали об ответных мерах МИД Турции сделал заявление о статусе Крыма Посол Британии Бристоу прибыл в российский МИД
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии402
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии21
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»93
Россия бьется со смертельно опасным противником438
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение