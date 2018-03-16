Киев будет добиваться в ПАСЕ признания выборов в России нелегитимными

Причина этого шага — проведение голосования в Крыму , уточнил парламентарий. «На следующей неделе в Верховной Раде Украины мы будем инициировать голосование за постановление об обращении ко всем международным организациям, включая ПАСЕ, с призывом не признать выборы президента России», — цитирует Логвинского LB.ua.

По его словам, Киев поставит соответствующий вопрос на повестку дня сразу после проведения выборов. Депутат выразил уверенность в том, что по итогам предложенных Украиной прений могут быть приняты рекомендации или резолюция ПАСЕ.