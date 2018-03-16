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Гройсман планирует расторгнуть экономическое сотрудничество с РФ 21 марта
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Гройсман планирует расторгнуть экономическое сотрудничество с РФ 21 марта 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что 21 марта на заседании правительства будет принято решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией.
Ранее Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы.
"Я думаю, что уже в эту среду мы разорвем ту программу, которую заключили в 2011 году, мы считаем, она не отвечает национальным интересам", — сказал Гройсман в пятницу в эфире украинского радио «Новое время».
Он также заявил, что Украина будет ограничивать экономические связи с РФ. «Сегодня 40% нашего экспорта — это экспорт в страны ЕС. Наше экономическое будущее не на востоке», — сказал Гройсман.
Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
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