Гройсман планирует расторгнуть экономическое сотрудничество с РФ 21 марта

Ранее Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы.

"Я думаю, что уже в эту среду мы разорвем ту программу, которую заключили в 2011 году, мы считаем, она не отвечает национальным интересам", — сказал Гройсман в пятницу в эфире украинского радио «Новое время».

Он также заявил, что Украина будет ограничивать экономические связи с РФ. «Сегодня 40% нашего экспорта — это экспорт в страны ЕС . Наше экономическое будущее не на востоке», — сказал Гройсман.

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.