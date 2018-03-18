На избирательный участок в КЧР не пустили одного из наблюдателей

Скандал на участке №11 произошел до начала выборов президента РФ Девушку-наблюдателя члены избирательной комиссии не пустили на участок из-за отсутствия на ее документах печати.

Известно, что случай произошел на участке № 11 около 7 утра.

По закону иметь печать на удостоверении наблюдателю, заявленному от кандидата не обязательно, а подобный порядок оформления документов применяется только для наблюдателей от партий.

Кроме того, в этом году любой гражданин России может стать наблюдателем без предварительного включения его фамилии в список присутствующих на участке.

Подобные случаи зафиксированы и на других пунктах для голосования. Там наблюдателей не допускают на участок из-за недостатка места.