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На избирательный участок в КЧР не пустили одного из наблюдателей
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На избирательный участок в КЧР не пустили одного из наблюдателей 

АиФ Ставрополье 54 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Скандал на участке №11 произошел до начала выборов президента РФ  Девушку-наблюдателя члены избирательной комиссии не пустили на участок из-за отсутствия на ее документах печати.
Известно, что случай произошел на участке № 11 около 7 утра.
По закону иметь печать на удостоверении наблюдателю, заявленному от кандидата не обязательно, а подобный порядок оформления документов применяется только для наблюдателей от партий.
Кроме того, в этом году любой гражданин России может стать наблюдателем без предварительного включения его фамилии в список присутствующих на участке.
Подобные случаи зафиксированы и на других пунктах для голосования. Там наблюдателей не допускают на участок из-за недостатка места.
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