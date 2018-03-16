Песков ответил на вопрос о начале холодной войны с Западом

Сергея Скрипаля в «Вряд ли здесь стоит употреблять такие, скажем так, апокалиптические выражения. Рано или поздно британской стороне придется даже своим коллегам — которые в данной ситуации заявили, что они солидаризируются с Лондоном — придется представить какие-то вразумительные доказательства. Рано или поздно нужно будет перейти в режим утвердительных обвинений, не неких сослагательных наклонений и так далее, а утвердительных. Пока мы этого не видели», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел преждевременным говорить о начале новой холодной войны с Западом из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Великобритании . Его слова в пятницу, 16 марта, передает корреспондент «Ленты.ру»

Он также заверил, что в Кремле продолжат анализировать ситуацию. « Россия заинтересована в выстраивании и поддерживании, и дальнейшем развитии добрых отношений сотрудничества со всеми странами, которые готовы отвечать взаимностью», — напомнил пресс-секретарь.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в причастности к попытке убийства Скрипаля и его дочери, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией. Москва пообещала принять ответные меры.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.