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Британия испугалась разоблачения шпионов в России
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Британия испугалась разоблачения своих шпионов в России 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Reuters
Британские спецслужбы озабочены тем, что Кремль может раскрыть личности сотрудников британской разведки в России в ответ на обвинения в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Independent в четверг, 22 марта.
Издание передает, что обеспокоенность вызывают, в первую очередь, имена 23 дипломатов, которых российская сторона выслала из страны в качестве ответной меры на действия Лондона. Сообщается, что среди них есть и сотрудники секретной разведывательной службы MI6.
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Отмечается, что такие действия со стороны России стали бы нарушением стандартного протокола, по которому личности разведчиков не подлежат разглашению в целях их защиты, в том числе и от террористических атак. Однако, как пишет The Independent, некие лица в администрации Путина считают действия британских министров «агрессивными и провокационными» и призывают к жестким ответным мерам.
Британская сторона не публикует имена российских дипломатов, которых ранее выслала, и не собирается этого делать, подчеркивается в статье.
МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Такое решение последовало после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально объявил в нападении Москву и заявил, что Скрипалей отравили разрабатываемым в России нервно-паралитическим токсином «Новичок». Эту позицию поддержал ряд стран Запада. Москва отрицает все обвинения и требует доступ к материалам расследования дела.
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