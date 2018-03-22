Британия испугалась разоблачения шпионов в России

Британия испугалась разоблачения своих шпионов в России

Британские спецслужбы озабочены тем, что Кремль может раскрыть личности сотрудников британской разведки в России в ответ на обвинения в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Об этом сообщает The Independent в четверг, 22 марта.

Издание передает, что обеспокоенность вызывают, в первую очередь, имена 23 дипломатов, которых российская сторона выслала из страны в качестве ответной меры на действия Лондона. Сообщается, что среди них есть и сотрудники секретной разведывательной службы MI6.

Отмечается, что такие действия со стороны России стали бы нарушением стандартного протокола, по которому личности разведчиков не подлежат разглашению в целях их защиты, в том числе и от террористических атак. Однако, как пишет The Independent , некие лица в администрации Путина считают действия британских министров «агрессивными и провокационными» и призывают к жестким ответным мерам.

Британская сторона не публикует имена российских дипломатов, которых ранее выслала, и не собирается этого делать, подчеркивается в статье.