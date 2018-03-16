Не сорвем, так помешаем: Украина готовится к выборам в России

Радикалы собираются помешать гражданам России , проживающим на территории Украины , проголосовать на выборах президента РФ. По заявлениям националистов, россиян ждут «коридор позора» и блокирование дипломатических зданий. Все это происходит при попустительстве официального Киева.

Украина намерена приложить все усилия, чтобы помешать гражданам России, проживающим на территории Украины, проголосовать на выборах президента РФ 18 марта. Партия «Свобода», экстремистское движение «Правый сектор» (запрещено в России) и «Национальный корпус» сделали совместное заявление, что националисты намерены заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России.

Для выполнения поставленных целей представители данных сил намерены блокировать здания, где будут размещены избирательные участки, а для участников голосования — граждан РФ — устраивать «коридор позора».

Россия намерена открыть избирательные участки в своих дипломатических представительствах в Киеве, Харькове , Одессе и Львове . По информации ЦИК России, на территории Украины стоят на консульском учете более 70 тыс. граждан РФ, которые смогут принять участие в выборах именно на этих избирательных участках.

«Публично было заявлено о готовящемся преступлении против иностранных граждан, которые мирно живут на Украине. Но никто — ни правоохранители, ни власти — даже не собирается препятствовать им», — комментирует руководитель общественного движения «Новая Россия» Никита Исаев. Эксперты убеждены, что, закрывая глаза на подобные заявление ультрарадикальных группировок, президент Украины Петр Порошенко , по сути, заигрывает с националистическими кругами накануне начала собственной избирательной кампании.

По его словам, «учитывая нарастание русофобских настроений на Украине, ничего другого, конечно, и ожидать не стоило. Теперь просто быть россиянином на Украине становится опасным. Киевские власти не в состоянии будут обеспечить безопасность тех, кто захочет прийти и проголосовать 18 марта. Более того, вполне возможны многочисленные провокации по всей стране».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа , комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что киевские власти «шаг за шагом отдаляются от действительности». Он убежден, что Украина продолжает кампании по пропаганде русофобии не только внутри страны, но и с ориентацией на весь мир, но эти действия совершенно абсурдны и не приведут ни к каким последствиям.

Московский политолог Александр Асафов подтвердил, что правоохранители на Украине не намерены мешать радикалам в запугивании граждан России и препятствованию их голосованию.

«По думским выборам мы видели, как они организовали тот самый «коридор позора», о котором сейчас пишут, и даже пытались избить некоторых граждан России, которые пришли голосовать», — заявил эксперт.

Помешать, используя все каналы Он подчеркнул, что даже обещания ОБСЕ и других международных институтов обеспечить свободу волеизъявления ничем не помогут. При этом стоит вспомнить «коридоры позора», через которые проводили участников пророссийских митингов в 2014 году, нападения на консульства и посольства в период событий «евромайдана».

Киевские власти не скрывают, что разделяют позицию радикалов на выборы президента России. В частности, Верховная рада уже обратилась к Совету безопасности и Генеральной ассамблее ООН , ОБСЕ, ЕС НАТО , другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам с требованием воспрепятствовать выборам президента России на территории Крыма , ДНР и ЛНР. Украинские парламентарии потребовали от международных институтов «не допустить действий, которые могли бы привлечь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации к нарушению суверенитета Украины».

необходимо добиться, чтобы все крымчане, которые примут участие в организации выборов на территории Крыма, понесли уголовную ответственность согласно украинскому законодательству.

«Выборы в Автономной Республике Крым не могут проходить, они являются незаконными и нелегитимными. Мы осуждаем их проведение», — заявил он. По словам парламентария, эти выборы «не будут иметь никаких юридических последствий, и международное сообщество не будет учитывать их результаты». По его мнению, ОБСЕ и другие международные организации правильно сделали, что отказались прислать своих наблюдателей в Крым.

Говоря об уголовной ответственности, бывший министр иностранных дел не просто бросает слова на ветер: во-первых, десятки тысяч крымчан ежемесячно ездят на Украину к родственникам, и, следовательно, каждый раз после пересечения границы между Крымом и Украиной они могут оказаться задержанными по обвинению в организации выборов президента России.

Во-вторых, высока вероятность, что списки крымчан, о которых будет информация, что они официально принимали участие в подготовке к выборам, будут переданы иностранным государствам для ограничения в получении виз, въезде в ряд стран Европы и США . Это не позиция отдельно взятого народного депутата — ее придерживается и действующий министр иностранных дел Павел Климкин

Харьковский политтехнолог Дмитрий Мельников напоминает, что и до этих угроз на границе между Крымом и Украиной регулярно происходят провокации со стороны украинских пограничников.

«Если вы въехали в Крым с российского материка, а выехать хотите на Украину через Чонгар, готовьтесь к проблемам — если вы гражданин Украины, вас ожидает административный штраф. Если гражданин России или другого государства, вас просто могут не впустить. Думаю, что после этих выборов такие ситуации только участятся, как и провокации в отношении тех граждан Украины, чьи родственники сейчас живут в Крыму», — отмечает эксперт.

Как заявила в эфире «5 канала» (Киев) замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль , санкции по итогам выборов, прежде всего, коснутся чиновников, которые будут помогать проводить выборы.

«Конечно, мы уже сейчас отрабатываем весь этот список людей, которые коллаборанты, которые принимают участие в избирательных комиссиях, которые помогают проведению выборов… это будет санкционный режим», — заявила она.