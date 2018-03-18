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Матвиенко проголосовала на выборах президента
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Матвиенко проголосовала на выборах президента 

ТАСС 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по месту прописки, на избирательном участке на Таврической улице в центре города. Она пришла на избирательный участок вместе с сыном Сергеем, передает корреспондент ТАСС.
"Я традиционно с сыном всегда голосую в Санкт-Петербурге, не отрываясь от города", — рассказала она журналистам после голосования.
"На сегодня сделано в стране все для того, чтобы выборы были прозрачные, чтобы исключить любые возможности человеческого фактора для фальсификации выборов либо изменения итогов голосования, поэтому каждый гражданин может быть уверен, что его голос точно будет услышан, и его голос пойдет тому кандидату, за которого он голосовал", — сказала она.
Матвиенко в Совете Федерации является представителем от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
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