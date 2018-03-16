13 избирательных участков откроются для россиян в Белоруссии

Россияне, находящиеся в момент выборов президента РФ на территории Белоруссии , смогут проголосовать на 13 избирательных участках, сообщил «Интерфакс»

Гродно, В российском посольстве агентству рассказали, что голос за любимого кандидата можно будет отдать в Минске Гомеле , Бресте, Витебске , Борисове, Бобруйске , Барановичах, Могилеве Полоцке , Островце, Орше и Клецке-2 (пос. Озеречье).

В ведомстве добавили, что участки откроются в 8:00 и продолжат работать до 20:00. Чтобы проголосовать, нужен только паспорт — российский или заграничный. Предварительно никаких заявлений подавать не нужно.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания в СМИ и предвыборная агитация началась 17 февраля и продлилась месяц. 17 марта — день тишины: кандидатам и партиям будет запрещена любая агитация.

В день выборов проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 как по месту нахождения, так и по месту регистрации. Возможны досрочное голосование и голосование вне помещения УИК (Участковая избирательная комиссия). Официальные итоги выборов будут известны в течение десяти дней после их завершения.