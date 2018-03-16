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13 избирательных участков откроются для россиян в Белоруссии
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13 избирательных участков откроются для россиян в Белоруссии 

360tv.ru 23 часа назад
Россияне, находящиеся в момент выборов президента РФ на территории Белоруссии, смогут проголосовать на 13 избирательных участках, сообщил «Интерфакс».
В российском посольстве агентству рассказали, что голос за любимого кандидата можно будет отдать в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Витебске, Борисове, Бобруйске, Барановичах, Могилеве, Полоцке, Островце, Орше и  Клецке-2  (пос. Озеречье).
В ведомстве добавили, что участки откроются в 8:00 и продолжат работать до 20:00. Чтобы проголосовать, нужен только паспорт — российский или заграничный. Предварительно никаких заявлений подавать не нужно.
Напомним, что выборы президента Российской Федерации состоятся в предстоящее воскресенье, 18 марта. За пост главы государства поборются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания в СМИ и предвыборная агитация началась 17 февраля и продлилась месяц. 17 марта — день тишины: кандидатам и партиям будет запрещена любая агитация.
В день выборов проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 как по месту нахождения, так и по месту регистрации. Возможны досрочное голосование и голосование вне помещения УИК (Участковая избирательная комиссия). Официальные итоги выборов будут известны в течение десяти дней после их завершения.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избирательная система России уже полностью подготовлена к выборам. Памфилова отметила, что избирательные пункты будут работать вне зависимости от погодных условий.
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