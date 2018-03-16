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В ООН сорвали выступление России
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В ООН сорвали выступление России 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Reuters
Заседание ООН о нарушении Украиной прав жителей Крыма было сорвано. Об этом РИА Новости сообщил планировавший выступить на нем Александр Молохов, глава рабочей группы при постоянном представительстве Крыма при президенте России.
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Сегодняшняя сессия Совета ООН по правам человека могла быть отменена в том числе из-за позиции делегации Украины. По словам Молохова, украинцы стремились к ее срыву всеми способами.
Также он отметил, что по официальной версии заседание было отменено в связи с забастовкой профсоюза персонала сотрудников женевского отделения ООН, которые вечера были замечены «с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов» города. По его словам, об этом ему сообщил источник в самом профсоюзе.
В конце февраля Молохов сообщал, что власти Крыма намерены подать несколько десятков исков в суды Украины в течение 2018 года, в которых потребуют возместить ущерб, причиненный жителям и предприятиям полуострова энергетической блокадой со стороны Украины в 2015 году.
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