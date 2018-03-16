В ООН сорвали выступление России

Заседание ООН о нарушении Украиной прав жителей Крыма было сорвано. Об этом РИА Новости сообщил планировавший выступить на нем Александр Молохов, глава рабочей группы при постоянном представительстве Крыма при президенте России.

Сегодняшняя сессия Совета ООН по правам человека могла быть отменена в том числе из-за позиции делегации Украины. По словам Молохова, украинцы стремились к ее срыву всеми способами.

Также он отметил, что по официальной версии заседание было отменено в связи с забастовкой профсоюза персонала сотрудников женевского отделения ООН, которые вечера были замечены «с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов» города. По его словам, об этом ему сообщил источник в самом профсоюзе.

В конце февраля Молохов сообщал, что власти Крыма намерены подать несколько десятков исков в суды Украины в течение 2018 года, в которых потребуют возместить ущерб, причиненный жителям и предприятиям полуострова энергетической блокадой со стороны Украины в 2015 году.