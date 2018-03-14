Письмо Британии генсеку ООН содержит угрозы в адрес России, заявил Небензя 

ООН, 14 мар — РИА Новости. Письмо, направленное премьер-министром Великобритании генсеку ООН в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, содержит безответственные заявления и угрозы в адрес России как суверенного государства в нарушение устава ООН, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"В этом письме содержатся абсолютно безответственные заявления, … содержатся угрозы суверенному государству, постоянному члену Совета Безопасности (ООН) и идут вразрез с международным правом и статьей 2.4 устава ООН", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.