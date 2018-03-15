Путин и СБ РФ отметили предпосылки для улучшения обстановки вокруг Восточной Гуты 

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ отметили позитивную динамику в урегулировании вокруг сирийской Восточной Гуты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ходе обсуждения ситуации в Сирии участники совещания констатировали позитивную динамику в урегулировании ситуации вокруг Восточной Гуты, отметив продолжающийся выход гражданского населения и наметившиеся предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки", — сообщил Песков.