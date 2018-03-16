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Бегство Грудинина с дебатов попало на видео
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Появилось видео бегства Грудинина с дебатов от униженной им женщины 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
В Сети появилось видео того, как кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин покидает студию телеканала «Россия 1» во время дебатов из-за появления бывшей сотрудницы «Совхоза имени Ленина» Лидии Филькиной.
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На видео Грудинин ставит сотрудникам телеканала ультиматум, говоря, что в студии может остаться кто-то один — или он, или Филькина. «Или я ухожу, или она остается. Все», — говорит кандидат, явно оговорившись.
После этого Грудинин покидает студию за 30 секунд до выхода в эфир с рекламной паузы.
Напомним, кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин во время дебатов на телеканале «Россия 1» привел в студию женщину, которая много лет проработала на компанию Грудинина, а потом лишилась квартиры. По словам Сурайкина, он увидел ее с плакатом около студии и уточнил, почему она устроила одиночный пикет. После просьбы о помощи Сурайкин сделал женщину своим доверенным лицом и провел в студию, чтобы она смогла встретиться с Грудининым.
Телеведущий Владимир Соловьев был вынужден прерваться на рекламу, после того как в студии появилась бывшая сотрудница совхоза. При этом сам Грудинин покинул студию, а на его место встал Максим Шевченко, который является доверенным лицом политика.
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
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