Бегство Грудинина с дебатов попало на видео

Появилось видео бегства Грудинина с дебатов от униженной им женщины

В Сети появилось видео того, как кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин покидает студию телеканала «Россия 1» во время дебатов из-за появления бывшей сотрудницы «Совхоза имени Ленина» Лидии Филькиной.

На видео Грудинин ставит сотрудникам телеканала ультиматум, говоря, что в студии может остаться кто-то один — или он, или Филькина. «Или я ухожу, или она остается. Все», — говорит кандидат, явно оговорившись.

После этого Грудинин покидает студию за 30 секунд до выхода в эфир с рекламной паузы.

Напомним, кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин во время дебатов на телеканале «Россия 1» привел в студию женщину, которая много лет проработала на компанию Грудинина, а потом лишилась квартиры. По словам Сурайкина, он увидел ее с плакатом около студии и уточнил, почему она устроила одиночный пикет. После просьбы о помощи Сурайкин сделал женщину своим доверенным лицом и провел в студию, чтобы она смогла встретиться с Грудининым.