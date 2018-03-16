РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»

Российский посол пообещал «мощнейшее давление» на Лондон

По его словам, теперь властям Великобритании придется ответить, «в том числе и перед своим общественным мнением, за обвал российско-британских отношений».

Яковенко подчеркнул, что действия британского руководства говорят «о качестве той политики, которая ведется в этой стране», и об «информировании людей о том, что у них происходит». Он пообещал, что Британия столкнется с «достаточно неприятными последствиями» из-за «голословных обвинений».

«И это после того, как Березовский направил несколько писем в Россию с просьбой разрешить ему вернуться», — заключил Яковенко. Посол напомнил о «загадочных» смертях бизнесменов Александра Перепеличного и Бориса Березовского в Великобритании.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в Солсбери обнаружили 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.

Позже Мэй объявила, что ответа от Москвы на свои вопросы Лондон не получил, поэтому было решено принять ответные меры, в том числе выслать из страны 23 российских дипломатов. В РФ пообещали пойти на аналогичный шаг.