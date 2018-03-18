В Иркутской области открылись избирательные участки

В помещениях 747 участковых комиссий и 45 территориальных будет осуществляться видеонаблюдение

В день выборов Президента России, на девяти территориях Иркутской области для работающих вахтовым методом и на предприятиях с непрерывным циклом, в 6:00 открылись 15 избирательных участков, в 6:30 — один, в 7:00 — три. Всего в Приангарье с 8.00 до 20.00 работают 45 территориальных избиркомов, 1916 участковых избирательных комиссий, из них 34 образованы в местах временного пребывания избирателей. В помещениях 747 участковых комиссий и 45 территориальных будет осуществляться видеонаблюдение.

Избирательным правом в Иркутской области обладают 1 865 247 человек. Людям с ограниченными возможностями здоровья будет оказана всесторонняя помощь. Если избиратель по уважительным причинам не может самостоятельно прибыть на избирательный участок, он вправе попросить членов участковой комиссии приехать на дом.

В составе 1916 участковых избирательных комиссий работают почти 15 тысяч членов с правом решающего голоса, и в каждой член комиссии с правом совещательного голоса.

В Иркутске и Ангарске избирательные участки обеспечены 135 комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В 142 зданиях, где располагаются помещения для голосования 227 участковых избирательных комиссий, смонтированы рамки металлодетекторов для обеспечения безопасности. В 1711 участковых комиссиях Иркутской области сформируют протокол об итогах голосования с QR-кодом.

На выборах Президента РФ в регионе находятся наблюдатели от Общественной палаты Иркутской области, от кандидатов и политических партий, а также группы долгосрочных и краткосрочных международных наблюдателей от миссий БДИПЧ ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества.

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