В Крыму заявили о создании всех условий для проведения выборов президента

СИМФЕРОПОЛЬ , 16 мар — РИА Новости . В Крыму созданы все условия для свободного волеизъявления граждан на предстоящих выборах президента РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов и выразил уверенность, что явка избирателей будет высокой. "Все условия для свободного волеизъявления граждан обеспечены. Уверен, что явка будет высокой. Прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор — это не только наш гражданский долг, но и долг благодарности Родине, которая подарила будущее нам и нашим детям. А еще это наш ответ тем, кто мечтает превратить всю планету в индейскую резервацию", — сказал Аксенов на торжественном заседании по случаю четвертой годовщины референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией По его словам, сегодня, как 4 года назад, крымчанам нужны единство и максимальная мобилизация. Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией. Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>