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Президентские выборы. Онлайн 

ТВ Центр 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
Россия 18 марта выбирала своего президента. В 21:00 избирательные участки закроются в Калининграде. В целом ЦИК зафиксировал высокую активность избирателей на выборах президента. По последним опубликованным данным, явка составляла почти 60%.
ТВ Центр: последние новости
В столице явка на выборах превысила 40% к 15:00 ЦИК: более пяти миллионов россиян проголосуют не по месту регистрации Явка на выборах в Севастополе составила 64,62% по состоянию на 18:00
 Ещё 13 источников 
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