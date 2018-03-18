Президентские выборы. Онлайн

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В столице явка на выборах превысила 40% к 15:00

ЦИК: более пяти миллионов россиян проголосуют не по месту регистрации

Явка на выборах в Севастополе составила 64,62% по состоянию на 18:00