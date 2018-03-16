Ещё
Лавров: Угрозы нанесения ударов по Сирии неприемлемы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: Угрозы нанесения ударов по Сирии неприемлемы 

Российская Газета 16 марта 2018
Прозвучавшие недавно угрозы нанесения односторонних военных ударов Соединенными Штатами по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Он также добавил, что «об этом со всей четкостью было заявлено американским представителям по дипломатическим и по военным каналам».
На нынешней встрече в Астане также было принято совместное заявление министров трех стран из 20 пунктов. В нем они выразили приверженность политическому урегулированию, подчеркнули необходимость скорейшего разрешения тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в районах, где продолжается конфликт, призвали различные стороны сирийского конфликта и международное сообщество поддержать работу Конституционного комитета, который был создан на Конгрессе по сирийскому урегулированию в Сочи в январе.
Российская Газета: последние новости
Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет Посольство РФ в Лондоне отреагировало на высылку дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии316
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля711
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»67
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником407
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение