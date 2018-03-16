Лавров: Угрозы нанесения ударов по Сирии неприемлемы

Прозвучавшие недавно угрозы нанесения односторонних военных ударов Соединенными Штатами по Сирии , включая Дамаск , как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что «об этом со всей четкостью было заявлено американским представителям по дипломатическим и по военным каналам».