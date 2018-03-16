Финны прорывают «европейскую блокаду» Крыма

До 20 марта в Крыму будет работать делегация русско-финской ассоциации дружбы.

"Побывав в Крыму, иностранцы уезжают на родину и там рассказывают правду о ситуации на полуострове, чем заинтересовывают соотечественников лично посетить российский регион, который находится в центре внимания мировой политики уже не первый год. В определенном смысле тенденция напоминает снежный ком: первые делегации приезжают с опасениями и уезжают с хорошими впечатлениями. Потом они возвращаются с другими политиками и бизнесменами.

Для организации таких контактов много делает российский МИД, работают крымские власти и чиновники федерального центра. Все понимают важность таких контактов — мир должен знать правду о Крыме, а не то, что рассказывают западные СМИ. Здесь нет войны, на улице не хватают людей люди с автоматами, мы не живем в голоде и изоляции. Крым — процветающий регион, напоминающий огромную стройплощадку и стремительно обновляющийся, а жители полуострова вполне довольны воссоединением региона с РФ и не стесняются открыто проявлять патриотизм", — заключает Сергей Цеков.

Гостья рассказала: в их планах открыть в Крыму Финский культурный центр. И добавила: она не опасается стать персоной нон-грата на Украине из-за посещения Крыма. "Если это случится — меня это особо не расстроит. Нынешняя Украина и ее сегодняшняя политическая позиция для меня не представляет никакого интереса, — заявила иностранка.