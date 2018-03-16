Финны прорывают «европейскую блокаду» Крыма

Предложения от русско-финской ассоциации дружбы ввести безвизовый режим для граждан Финляндии при поездках в Крым и открыть прямое авиасообщение с Хельсинки звучат не впервые. Их перспективы оценил для ФБА "Экономика сегодня" сенатор от республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков.
"Представители Финляндии очень активны в налаживании отношений с Крымом — полуостров они посещают не впервые и всегда высказывают лишь дружеские и конструктивные предложения. Поэтому и в Крыму этим гостям всегда рады, мы готовы обсуждать любые позитивные предложения для налаживания новых контактов, укрепления уже завязавшейся дружбы. Кроме того, многие в Финляндии помнят о роли, которую РФ сыграла в становлении этой страны и не считают период пребывания ее в составе Российской империи мрачными временами.
Возможно, не все предложения реализуемы сразу. К примеру, организация авиарейсов Хельсинки-Симферополь, скорее, бизнес-проект, и кроме политики авиакомпании вынуждены учитывать финансовые аспекты. Едва ли в ближайшем будущем можно реализовать проект безвизового режима между Финляндией и Крымом, все-таки Суоми — часть Евросоюза и имеет перед альянсом определенные обязательства. Однако позитивные предложения мы всегда поприветствуем и обсудим. И мне ясно, что Хельсинки не намерены препятствовать поездкам финнов в Крым", — отмечает парламентарий.
До 20 марта в Крыму будет работать делегация русско-финской ассоциации дружбы.
"Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым. Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность", — передает РИА "Новости" слова главы делегации Дарьи Скиппари-Смирновой.
"В последнее время число европейских делегаций в Крым стремительно растет. Недавно побывали представители земельных парламентов Германии, были у нас также итальянцы, норвежцы и представители многих других европейских государств. Сейчас здесь группа из Франции, специально прибывшая, чтобы стать наблюдателями на предстоящих президентских выборах.
Все иностранцы поначалу пребывают в шоке. СМИ у них на родине рассказывают, что в Крыму практически идет война — царят разруха и беспредел. В 2015-16 годах разрушениям заграничные гости действительно поражались, видя разрушенные дороги, заброшенные предприятия и разруху. Когда узнавали, что все это не результат бомбежек, а итог "хозяйствования" в Крыму Украины, удивлялись еще больше. Все как один говорят: ехали на полуостров со страхом, а здесь даже безопаснее, чем в Европе", — подчеркивает сенатор.
"Лавина" правды
"Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату также комфортно, но намного дешевле. Простые люди здесь живут обычной жизнью, живут мирно, свободно и, насколько я поняла, достаточно счастливо. Нам удалось побывать на митинге в Севастополе, на котором выступал Владимир Путин. Знали бы финны, как русские, простой народ любит своего президента. Я удивилась, как весь город ликовал от радости", — поделилась впечатлениями Скиппари-Смирнова.
Гостья рассказала: в их планах открыть в Крыму Финский культурный центр. И добавила: она не опасается стать персоной нон-грата на Украине из-за посещения Крыма. "Если это случится — меня это особо не расстроит. Нынешняя Украина и ее сегодняшняя политическая позиция для меня не представляет никакого интереса, — заявила иностранка.
"Побывав в Крыму, иностранцы уезжают на родину и там рассказывают правду о ситуации на полуострове, чем заинтересовывают соотечественников лично посетить российский регион, который находится в центре внимания мировой политики уже не первый год. В определенном смысле тенденция напоминает снежный ком: первые делегации приезжают с опасениями и уезжают с хорошими впечатлениями. Потом они возвращаются с другими политиками и бизнесменами.
Для организации таких контактов много делает российский МИД, работают крымские власти и чиновники федерального центра. Все понимают важность таких контактов — мир должен знать правду о Крыме, а не то, что рассказывают западные СМИ. Здесь нет войны, на улице не хватают людей люди с автоматами, мы не живем в голоде и изоляции. Крым — процветающий регион, напоминающий огромную стройплощадку и стремительно обновляющийся, а жители полуострова вполне довольны воссоединением региона с РФ и не стесняются открыто проявлять патриотизм", — заключает Сергей Цеков.