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Лавров объяснил хамство главы британского Минобороны желанием войти в историю
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Лавров объяснил хамство главы британского Минобороны желанием войти в историю 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Глава МИД Сергей Лавров в пятницу объяснил хамство главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России желанием войти в историю.
Накануне в ходе пресс-конференции Уильямсон рекомендовал Москве «отойти в сторону и заткнуться» вместо того, чтобы отвечать на выдворение Лондоном 23 российских дипломатов в связи с отравлением осужденного за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Наверное, ему хочется тоже войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй «highly likely» (перевод с англ. «с большой долей вероятности» — прим. ред.) — главный аргумент в отношении вины России, а у него, значит, «Russia should go away and shut up» (перевод с англ. «России нужно отойти в сторону и заткнуться» — прим. ред.). Может, образования не хватает, я не знаю», — сказал дипломат.
66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском Солсбери вечером 4 марта. Они были отравлены в одном из местных итальянских ресторанов и впали в кому в больнице.
Премьер-министр Великобритании Мэй заявила, что к отравлению причастна Россия. Она объяснила свои выводы тем, что использованное в ходе покушения нервно-паралитическое вещество «Новичок» ранее производилось в РФ.
Москва отвергла обвинение, обратив внимание, что Лондон не предоставил каких-либо доказательств.
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