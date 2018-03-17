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Посольство РФ в США обвинило госдеп во вмешательстве во внутренние дела
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Посольство РФ в США обвинило госдеп во вмешательстве во внутренние дела 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Государственный департамент США своим комментарием о недопуске наблюдателей на выборы президента РФ демонстририрует пример вмешательства во внутренние дела. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
"От лица России: представитель Госдепартамента показывает еще один пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь при помощи ложных новостей. Полная прозрачность президентских выборов будет гарантирована", — цитирует ТАСС заявление дипмиссии.
Ранее начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт выступила с утверждением о том, что ЦИК РФ якобы не допустил на выборы свыше 5 тысяч независимых наблюдателей.
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