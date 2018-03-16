Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России

В четверг Лавров также заявил РИА Новости , что Москва скоро вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , выступая 14 марта в британском парламенте , обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.