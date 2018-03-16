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Лавров подтвердил высылку британских дипломатов
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Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россия намерена в ответ на действия Британии по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери выслать британских дипломатов из РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, будем", — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг Лавров также заявил РИА Новости, что Москва скоро вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП.
Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.
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