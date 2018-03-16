Лавров рассказал о решающей фазе политического урегулирования в Сирии

"Процесс (формирования конституционного комитета) идет, он очень непростой. Наверное, это решающая фаза политического процесса. Потому что как только комитет будет сформирован и принят всеми как полномочный орган, тогда уже можно будет заниматься непосредственно конституционной реформой, разумеется, при понимании что, как, и во всех решениях СБ записано, любые договоренности могут быть только предметом общего согласия между правительством и оппозиционерами. Навязать никто никому ничего не может", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Астане.

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