Лавров: работа с лидерами боевиков в Восточной Гуте по выводу населения дает результаты 

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Работа с полевыми командирами в Восточной Гуте по выводу гражданского населения из этого района дает результаты. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи стран — гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.
"Более 12 тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты, и их выход продолжается, — сказал министр. — Но там есть серьезные проблемы — жители выходят, хотя боевики пытаются им препятствовать. Тем не менее, работа с полевыми командирами внутри Восточной Гуты постепенно дает свои результаты, и надеюсь, что они сделают следующий важнейший шаг — отмежуются от "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ТАСС), которая верховодит на значительной территории Восточной Гуты".