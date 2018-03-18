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Выборы Президента России. Онлайн-репортаж
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Выборы Президента России. Онлайн-репортаж 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России проходит голосование на выборах президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Избирательные участки будут открыты по всей стране с 8.00 до 20.00 по местному времени. Первыми начали голосовать жители Чукотки и Камчатки.
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