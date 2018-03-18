Выборы Президента России. Онлайн-репортаж

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Памфилова: видеонаблюдение на выборах президента будет вестись во всех регионах

В ОБСЕ отреагировали на решение Киева не пустить россиян на выборы

Памфилова рассказала, какие регионы будут под особым контролем во время выборов