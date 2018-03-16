Ещё
Лавров: угрозы ударов США по Сирии недопустимы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: обвинения в адрес Дамаска и Москвы по резолюции по Сирии надуманны 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
МИД России Сергей Лавров назвал надуманными обвинения в том, что Дамаск и Москва недостаточно выполняют резолюции ООН по Сирии.
"Видно стремление наших некоторых западных коллег вывести из-под удара и сохранить боевой потенциал террористов, прежде всего "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в России террористическая организация — ред.), играющих роль провокаторов в сценариях западных геополитических режиссеров, которые руководствуются чем угодно, только не интересами сирийского народа", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи с иранским и турецким коллегами в Астане.
По его словам, постоянные обстрелы Дамаска, от которых гибнут мирные жители, блокирование конвоев с гуманитарной помощью, несмотря на вводимые каждый день с 27 февраля гуманитарные паузы "дают повод для надуманных обвинений сирийских властей, а также России в недостаточных действиях по выполнению положений резолюции (Совбеза ООН — ред.) 2401".
РИА Новости: последние новости
Российский МИД объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата Посол Британии Бристоу прибыл в российский МИД В Крыму напомнили Анкаре о русско-турецких договоренностях
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии415
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии25
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»94
Россия бьется со смертельно опасным противником441
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение