Россия жестко предупреждает Америку

Россия подает Америке угрожающий сигнал из-за Сирии

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — заявил начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов. Российская политика является зеркальным отражением американской, но Кремль никогда не делал столь суровых заявлений о том, что если будут атакованы его войска, он нанесет ответный удар. Но это относится только к официальным вооруженным силам России, а не к частным военным контрактникам, которые тоже действуют в Сирии.

Герасимов также отметил, что в Министерстве обороны Сирии в Дамаске работают российские военные советники, персонал Центра примирения сторон и военная полиция.

«Удар по российским вооруженным силам будет означать войну, но удары под Дамаском тоже могут как-то отразиться на российских войсках», — рассказал «Нешнл Интерест» старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований московской Высшей школы экономики Василий Кашин. По сути дела, Кремль предупредил Соединенные Штаты, что если американские войска начнут интервенцию и нанесут удар по российским военным в форме, он нанесет ответный удар, и начнется война.

«Я думаю, это попытка удержать США от любых происков и замыслов по нанесению более мощных ударов по сирийскому режиму, — сказал Кофман. — Герасимов пытается провести мягкую красную черту и выступает с вполне открытой угрозой. Он хочет недвусмысленно указать на возможность эскалации и на последствия, если США попытаются нанести еще один удар, как они это сделали в Шайрате». Аналитик Майкл Кофман (Michael Kofman), специализирующийся на российской армии и работающий в Центре военно-морского анализа (Center for Naval Analyses), заявил, что Кремль пытается удержать США от дальнейшего военного вмешательства в Сирии.

«Но прежде Россия никогда не выступала с такими угрозами, — сказал он. — В предыдущих инцидентах Россия пыталась понизить ставки на тот случай, если США решатся на военные действия, опасаясь быть вовлеченной в них». Кофман отметил, что раньше русские никогда не использовали такие формулировки.

«Герасимов подчеркнул, что его военные официально работают в столице, и что любое нападение с любой стороны недопустимо. Либо же он ограничивал «вектор атаки" одним Дамаском, но не полевыми условиями, — рассказал Бендетт „Нешнл Интерест". — С учетом того, что в Дамаске и других крупных городах много российских сил, это предупреждение. Но его можно истолковать двояко: либо только в Дамаске, либо в полевых условиях, если российских офицеров можно будет легко опознать, либо если о их нахождении среди военизированных формирований будет известно“. Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), также работающий в Центре военно-морского анализа, сказал, что русские повышают ставки, однако оставляют себе обширное пространство для маневра.

Другие аналитики из России скептически относятся ко всей этой ситуации.