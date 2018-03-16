Замглавы МИД провел встречи с главой МИД Иордании и генсеком МИД Италии

Встречи состоялись в четверг.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке основной акцент был сделан на проблематику ливийского урегулирования, вопросы борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией", — сообщил сайт МИД о консультациях Богданова с Беллони.

Что касается его встречи с министром Иордании Сафади, то она прошла «на полях», уточнил сайт МИД РФ.