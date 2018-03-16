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Замглавы МИД провел встречи с главой МИД Иордании и генсеком МИД Италии
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Замглавы МИД провел встречи с главой МИД Иордании и генсеком МИД Италии 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Находящийся в Риме для участия во второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел консультации с генеральным секретарем МИД Италии Элизабеттой Беллони и с министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, сообщил сайт МИД РФ.
Встречи состоялись в четверг.
"В ходе обстоятельного обмена мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке основной акцент был сделан на проблематику ливийского урегулирования, вопросы борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией", — сообщил сайт МИД о консультациях Богданова с Беллони.
Что касается его встречи с министром Иордании Сафади, то она прошла «на полях», уточнил сайт МИД РФ.
"Был проведен развернутый обмен мнениями по ряду актуальных ближневосточных проблем с упором на вопросы продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса и выполнения резолюций 2254 и 2401 СБ ООН", — сообщило министерство.
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