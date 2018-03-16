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Москва в ответ на последние санкции Вашингтона расширит свой «черный список»
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Москва в ответ на последние санкции Вашингтона расширит свой «черный список» 

Авторадио 7 часов назад
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил «РИА Новости», что, отвечая на последние санкции США, Россия будет руководствоваться принципом паритета. «Черный список» России будет пополнен очередной группой американских деятелей, отметил дипломат. Он также не исключил принятие дополнительных мер, каких, однако, замминистра не указал. В то же время Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США, поэтому в своих интересах будет «калибровать» ответ, отметил Рябков. Накануне Минфин США расширил санкционный список в отношении России, в который попали еще 14 физических лиц и одна организация — Агентство интернет-исследований.
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