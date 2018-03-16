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Предложения о диалоге по делу Скрипаля остаются в силе, заявил Рябков
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Предложения о диалоге по делу Скрипаля остаются в силе, заявил Рябков 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РФ НЕ ОТЗЫВАЕТ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ США И БРИТАНИИ НАЛАДИТЬ НОРМАЛЬНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ДЕЛУ СКРИПАЛЯ — РЯБКОВ
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