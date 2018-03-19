В Заполярье подвели предварительные итоги президентских выборов

Мурманской области объявлены предварительные итоги выборов президента РФ. К полуночи было обработано около 62 процентов протоколов, сообщили в региональной избирательной комиссии.

На избирательные участки явились около 66 процентов северян. Окончательные итоги выборов в Мурманской области будут подведены через 2-3 дня, отметили в облизбиркоме.