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В Заполярье подвели предварительные итоги президентских выборов
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В Заполярье подвели предварительные итоги президентских выборов 

Российская Газета 19 марта 2018
Фото: ТВ-21
В Мурманской области объявлены предварительные итоги выборов президента РФ. К полуночи было обработано около 62 процентов протоколов, сообщили в региональной избирательной комиссии.
По предварительным данным, за Владимира Путина проголосовали 76,63 процента избирателей Заполярья. Павел Грудинин получил 8,52 процента голосов, Владимир Жириновский — 7,72 процента, Ксения Собчак — 2,4 процента, Григорий Явлинский — 1,24, Борис Титов — 0,93 процента, Сергей Бабурин — 0,76 процента, Максим Сурайкин — 0,67 процента.
На избирательные участки явились около 66 процентов северян. Окончательные итоги выборов в Мурманской области будут подведены через 2-3 дня, отметили в облизбиркоме.
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