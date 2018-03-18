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В Мурманской области проголосовали более 60 процентов избирателей
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В Мурманской области проголосовали более 60 процентов избирателей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Северпост
В Мурманской области завершилось голосование на выборах президента РФ. Как сообщили корреспонденту «РГ» в областной избирательной комиссии, на 18.00 явка избирателей составила 60,2 процента.
К этому моменту по явке лидировал город Полярные Зори, где проголосовало около 70 процентов избирателей. На втором месте военные гарнизоны — ЗАТО Видяево, Александровск и Островной, где на избирательные участки явились 68 процентов граждан, имеющих право голоса.
По предварительным данным, на 150 участках явка избирателей составила 100 процентов. Речь идет об участках в войсковых частях, а также на рыболовных и транспортных судах, находящихся в море. В региональной избирательной комиссии сообщили, что обработка данных по явке продолжается.
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