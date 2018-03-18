В Мурманской области проголосовали более 60 процентов избирателей

Мурманской области завершилось голосование на выборах президента РФ. Как сообщили корреспонденту «РГ» в областной избирательной комиссии, на 18.00 явка избирателей составила 60,2 процента.

К этому моменту по явке лидировал город Полярные Зори, где проголосовало около 70 процентов избирателей. На втором месте военные гарнизоны — ЗАТО Видяево, Александровск и Островной, где на избирательные участки явились 68 процентов граждан, имеющих право голоса.

По предварительным данным, на 150 участках явка избирателей составила 100 процентов. Речь идет об участках в войсковых частях, а также на рыболовных и транспортных судах, находящихся в море. В региональной избирательной комиссии сообщили, что обработка данных по явке продолжается.