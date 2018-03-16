Поклонская рассказала о примечательной «шапке» ответа ГП Украины на ее заявление 

Наталья Поклонская рассказала, что получила ответ с обращением «депутату Государственной Думы РФ» из генпрокуратуры Украины на свое заявление, в котором она требовала начать расследование в отношении ряда политических деятелей, по ее мнению, причастных к госперевороту в стране.
Поклонская ранее направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников по факту их причастности к созданию преступной организации, совершившей госпереворот на Украине, развязывании войны в Донбассе и организации преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, передает РИА «Новости».
«Депутату Государственной Думы Российской Федерации Поклонской Н. В. ответили из Генеральной прокуратуры Украины — то есть меня признали в качестве депутата Госдумы РФ — о том, что мое заявление в порядке статьи 214 УПК Украины направлено по подследственности для организации досудебного расследования в СБУ. Я жду ответа, адвокаты занимаются, как СБУ проведет досудебное расследование по изложенным мной фактам преступной деятельности Порошенко, Кличко, Парубия, Наливайченко и других», — сказала Поклонская. Она заявила также, что возвращение Крыма обратно в состав Украины невозможно. «Украина скорее вернется в Россию. Возращение Крыма просто невозможно», — сказала Поклонская. Она отметила, что возрождение Украины возможно только вместе с Россией. «Украина — это братская страна по отношению к России, и по-другому быть не может. Украина с ее традициями, культурой, языком не нужна никаким западным партнерам. Плевать они хотели на украинские заботы, на украинские традиции, на язык. А мы нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе на зло врагам», — сказала Поклонская. Напомним, декабре адвокаты экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской добились регистрации уголовного производства в украинском суде по факту ее увольнения из генпрокуратуры страны.