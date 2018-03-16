Поклонская «подложила свинью» Собчак

Поклонская направила в ЦИК запрос с просьбой снять с выборов кандидатуру Собчак

«Конечно, я молчать не могу. Поэтому и направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России. Я думаю, что время (для принятия решения) ещё есть», — цитирует «Крыминформ» Поклонскую.

Поклонская отметила, что кандидату непозволительно публично говорить и демонстрировать, что какая-то часть России не принадлежит стране.

В октябре 2017 года Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.