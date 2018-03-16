Поклонская «подложила свинью» Собчак

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Поклонская направила в ЦИК запрос с просьбой снять с выборов кандидатуру Собчак 

RT на русском 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в ЦИК запрос с просьбой снять с регистрации кандидата в президенты России Ксению Собчак.
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«Конечно, я молчать не могу. Поэтому и направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России. Я думаю, что время (для принятия решения) ещё есть», — цитирует «Крыминформ» Поклонскую.
Поклонская отметила, что кандидату непозволительно публично говорить и демонстрировать, что какая-то часть России не принадлежит стране.
В октябре 2017 года Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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