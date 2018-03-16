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Поклонская рассказала, кого на Украине считают предателями
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Поклонская рассказала, кого на Украине считают предателями 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Киевские власти считают предателями всех, кто не согласен с преступным режимом и говорит правду, заявила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская.
"На Украине предателями считают всех, кто не согласен с нынешним режимом преступным. Предателями называют тех людей, которые говорят правду, защищают свою родину, которые защищают настоящую Украину. Я Украину очень люблю. Это замечательная страна, это великолепная культура, традиции, общая вера… Для меня это не чуждо, и я имею права говорить, что я Украину люблю, но настоящую, добрую Украину. Я не чужой человек для Украины", — сказала Поклонская журналистам.
По ее словам, предателями Украины являются те люди, которые захватили там власть.
"Те люди, которые захватили сегодня Украину и пытаются ее уничтожить, вот они являются предателями, а чтобы себя как-то обелить, они называют людей, защищающих Украину, традиции, культуру, веру, предателями. Лучшая защита — это нападение, но скоро их время, я думаю, придет. Люди все видят и понимают", — заявила депутат.
Поклонская подчеркнула, что Украина не должна ассоциироваться с людьми, которые сегодня находятся у власти и порочат страну.
"Украина для меня не чужая страна, я ее люблю, люблю людей, которые там живут. Это добрый и трудолюбивый народ. Это люди, которые сегодня терпят то, что с ними происходит. Они в силу обстоятельств не могут сегодня ничего сделать, кроме как смириться и молчать. Я надеюсь, что на Украине все наладится. Преступники будут сидеть в тюрьмах, а Украина станет процветающей страной. Мы обязательно будем все смотреть, как развиваются наши страны братские: Россия и Украины", — отметила Поклонская.
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