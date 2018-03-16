Поклонская рассказала, кого на Украине считают предателями 

По ее словам, предателями Украины являются те люди, которые захватили там власть.

"Украина для меня не чужая страна, я ее люблю, люблю людей, которые там живут. Это добрый и трудолюбивый народ. Это люди, которые сегодня терпят то, что с ними происходит. Они в силу обстоятельств не могут сегодня ничего сделать, кроме как смириться и молчать. Я надеюсь, что на Украине все наладится. Преступники будут сидеть в тюрьмах, а Украина станет процветающей страной. Мы обязательно будем все смотреть, как развиваются наши страны братские: Россия и Украины", — отметила Поклонская.

Поклонская подчеркнула, что Украина не должна ассоциироваться с людьми, которые сегодня находятся у власти и порочат страну.