Поклонская: возвращение Крыма в состав Украины невозможно

"Украина — это братская страна по отношению к России, и по-другому быть не может. Украина с ее традициями, культурой, языком не нужна никаким западным партнерам. Плевать они хотели на украинские заботы, на украинские традиции, на язык. А мы нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе на зло врагам", — сказала депутат.

По ее словам, возрождение Украины возможно только вместе с Россией.