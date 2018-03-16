Поклонская: Украина скорее станет частью России, чем вернет Крым

"Это просто невозможно [возвращение Крыма в состав Украины]. Украина скорее вернется в Россию", — сказала депутат журналистам в Ялте, отвечая на вопрос, допускает ли она возвращение Крыма Украине.

При этом Поклонская назвала Украину «русской». «Украина — она русская. Возрождать свои традиции, укреплять свою культуру возможно только тогда, когда Украина вернется по-настоящему, как это было исторически, в Россию. Мы одна страна, мы один народ», — сказала парламентарий.

Она также отметила, что этой стране в своем развитии не стоит надеяться на западных партнеров.

"Украина с ее традициями, культурой и языком не нужна никаким западным партнерам. Да плевать они хотели на украинские заботы, традиции, на песни, на язык. А мы нет. Мы один народ.

Поэтому и развиваемся мы вместе и процветать будем вместе назло врагам", — добавила Поклонская.