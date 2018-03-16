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Поклонская: Украина скорее станет частью России, чем вернет Крым
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Поклонская: Украина скорее станет частью России, чем вернет Крым 

ТАСС 7 часов назад
ЯЛТА, 16 марта. /ТАСС/. Украина скорее воссоединится с Россией, чем вернет себе Крымский полуостров, считает депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.
"Это просто невозможно [возвращение Крыма в состав Украины]. Украина скорее вернется в Россию", — сказала депутат журналистам в Ялте, отвечая на вопрос, допускает ли она возвращение Крыма Украине.
При этом Поклонская назвала Украину «русской». «Украина — она русская. Возрождать свои традиции, укреплять свою культуру возможно только тогда, когда Украина вернется по-настоящему, как это было исторически, в Россию. Мы одна страна, мы один народ», — сказала парламентарий.
Она также отметила, что этой стране в своем развитии не стоит надеяться на западных партнеров.
"Украина с ее традициями, культурой и языком не нужна никаким западным партнерам. Да плевать они хотели на украинские заботы, традиции, на песни, на язык. А мы нет. Мы один народ.
Поэтому и развиваемся мы вместе и процветать будем вместе назло врагам", — добавила Поклонская.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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