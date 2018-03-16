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Экс-начальник ГРУ исключил возможность отравления Скрипаля Россией как «гнусную глупость»
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Экс-начальник ГРУ исключил возможность отравления Скрипаля Россией как «гнусную глупость» 

Ведомости 7 часов назад
Фото: Ведомости
Российская разведка не занимается такими «гнусными глупостями», как отравление своих бывших сотрудников за рубежом, заявил экс-начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Федор Ладыгин в интервью официальной газете российских Вооруженных сил «Красная звезда».
«Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — заявил генерал-полковник, комментируя обвинения Лондона в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Ладыгин, возглавлявший ГРУ с 1992 по 1997 г., подчеркнул, что переданный Великобритании по программе обмена шпионами Скрипаль не представлял для России никакого интереса. «Для разведчика предатель умирает сразу — он абсолютно перестает существовать в памяти, вымывается из нее. Для предателя забвение — смерть», — сказал Ладыгин.
Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери. По версии британских спецслужб, бывший полковник ГРУ с дочерью были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Позицию Великобритании поддержали США, Германия и Франция. Москва опровергла причастность к отравлению Скрипалей и сам факт наличия химического оружия.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2004 г. был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. он был помилован выслан на Запад по программе обмена шпионами.
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