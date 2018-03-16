Лавров: Астанинский процесс по Сирии доказал свою востребованность

«Созданный год назад Россией, Ираном и Турцией астанинский формат доказал свою востребованность, стал синонимом продвижения по пути нормализации обстановки в Сирии, содействия политико-дипломатическому урегулированию», — сказал Лавров, открывая встречу министров.

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