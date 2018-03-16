Лавров: Астанинский процесс по Сирии доказал свою востребованность 

Астанинский процесс по Сирии доказал свою востребованность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Главы МИД стран — гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу начали в Астане переговоры. Они подведут итоги году работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию.
«Созданный год назад Россией, Ираном и Турцией астанинский формат доказал свою востребованность, стал синонимом продвижения по пути нормализации обстановки в Сирии, содействия политико-дипломатическому урегулированию», — сказал Лавров, открывая встречу министров.
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