В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах

«Вот эти рассуждения о том, какая явка будет достаточной, — это такой хлеб политологов», — заметил Песков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о достаточной, по мнению Кремля, явке на предстоящих выборах главы государства. Его слова в пятницу, 16 марта, передает корреспондент «Ленты.ру»

Однако сама по себе явка избирателей Кремлю важна, и об этом можно судить по тому, что действующий глава государства записал телеобращение к россиянам с призывом идти на выборы, напомнил Песков. «Поэтому, конечно, в Кремле считают, что чем больше граждан воспользуются своим правом голоса, тем лучше», — заключил он.