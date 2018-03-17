Посольство РФ обеспечит голосование россиян на Украине

Посольство РФ пообещало обеспечить работу избирательных участков на Украине

Посольство России в Киеве возмущено планами МВД Украины блокировать доступ российских граждан на участки в день проведения выборов президента 18 марта и намерено обеспечить работу этих участков в день голосовании, говорится в заявлении дипмиссии, размещенном на ее сайте.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что 18 марта не пустят россиян в посольство и консульства для голосования на выборах президента. В заявлении министерства поясняется, что такое решение принято с учетом того, что Москва намерена провести голосование на территории Крыма , который Киев считает своей территорией.

"Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове Харькове . Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих на Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", — говорится в заявлении.

В дипмиссии указали, что действия Киева противоречат статье 21 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года; статье 3 Протокола № 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года; статье 25, части 1 статьи 27, а также стати 47 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года; части 1 статьи 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года; части 1.1 статьи 14 Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года.

В посольстве заявили, что "вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону".