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Посольство РФ обеспечит голосование россиян на Украине
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Посольство РФ пообещало обеспечить работу избирательных участков на Украине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Киеве возмущено планами МВД Украины блокировать доступ российских граждан на участки в день проведения выборов президента 18 марта и намерено обеспечить работу этих участков в день голосовании, говорится в заявлении дипмиссии, размещенном на ее сайте.
В пятницу в МВД Украины сообщили, что 18 марта не пустят россиян в посольство и консульства для голосования на выборах президента. В заявлении министерства поясняется, что такое решение принято с учетом того, что Москва намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.
"Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове. Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих на Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", — говорится в заявлении.
В дипмиссии указали, что действия Киева противоречат статье 21 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года; статье 3 Протокола № 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года; статье 25, части 1 статьи 27, а также стати 47 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года; части 1 статьи 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года; части 1.1 статьи 14 Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года.
В посольстве заявили, что "вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону".
"В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов. Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях на Украине были открыты", — говорится в заявлении.
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