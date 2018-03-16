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«Новичок в чемодане»: яд могла привезти дочь Скрипаля
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«Новичок в чемодане»: яд могла привезти дочь Скрипаля 

Рамблер 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля Юлия привезла нервно-паралитическое вещество, которым они с отцом впоследствии отравились, в своем чемодане. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник.
По мнению британских спецслужб, вещество подложили в чемодан женщины перед ее отъездом из России. По их версии, им был пропитан один из предметов ее одежды, косметика или подарок, который был открыт в доме Скрипаля в Солсбери.
Женщина прилетела к отцу из России 3 марта.
Источник The Telegraph не исключает, что кто-то мог проникнуть в московскую квартиру Юлии Скрипаль и спрятать вещество в ее багаже. Спецслужбы отказались от версии, по которой преступники сами могли привезти яд в страну, отмечает издание.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в Солсбери были найдены 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.
Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами.
Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.
Позже британский премьер объявила, что ответа от Москвы на свои вопросы Лондон не получил, поэтому было решено принять ответные меры, в том числе выслать из страны 23 российских дипломатов. В РФ пообещали пойти на аналогичный шаг.
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