«Новичок в чемодане»: яд могла привезти дочь Скрипаля

Дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля Юлия привезла нервно-паралитическое вещество, которым они с отцом впоследствии отравились, в своем чемодане. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник.

По мнению британских спецслужб, вещество подложили в чемодан женщины перед ее отъездом из России . По их версии, им был пропитан один из предметов ее одежды, косметика или подарок, который был открыт в доме Скрипаля в Солсбери.

Женщина прилетела к отцу из России 3 марта.

Источник The Telegraph не исключает, что кто-то мог проникнуть в московскую квартиру Юлии Скрипаль и спрятать вещество в ее багаже. Спецслужбы отказались от версии, по которой преступники сами могли привезти яд в страну, отмечает издание.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в Солсбери были найдены 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании . В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами.

Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.